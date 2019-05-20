2019-05-20T15:44:17+03:00
Общество

Директора фирма из Нижневартовска судят за долг по зарплате в 63 тысячи рублей

С сотрудниками мужчина уже рассчитался
Алена Кульмухаметова
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Директора фирма из Нижневартовска судят за долг по зарплате в 63 тысячи рублей. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреДиректора фирма из Нижневартовска судят за долг по зарплате в 63 тысячи рублей. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Следователи Нижневартовска возбудили уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации по статье «Невыплата заработной платы».

По информации следственного комитета Югры, подозреваемый будучи обязанным в соответствии с нормами действующего законодательства выплачивать работникам предприятия заработную плату, допустил образование задолженности перед двумя работниками на сумму свыше 63 тысяч рублей.

При этом, деньги для осуществления обязательных выплат на счетах предприятия имелись, однако они направлялись на хозяйственные нужды фирмы. После вмешательства следователей СКР задолженность была погашена в полном объеме, но это не освобождает руководителя предприятия от ответственности. По уголовному делу проводится работа, направленная на установление всех обстоятельств преступления.

Напоминаем, что работодатель обязан выплачивать работникам заработную плату в полном размере и в установленные законом сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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