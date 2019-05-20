Более тысячи югорчан получили компенсации на покупку приставок для приёма цифрового ТВ

СЕГОДНЯ 12:58 2019-05-20T13:00:00+03:00

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С 3 июня в Ханты-Мансийском автономном округе телевещание перейдет на цифровой формат. Правительство автономного округа приняло решение о предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на компенсацию затрат на приобретение и установку соответствующего оборудования. Уже 1137 югорчан получили такие выплаты. Еще 182 человека получат их в ближайшие дни.

В Югре на базе МФЦ действует телефон горячей линии, по которому можно получить консультацию по вопросам подключения к «цифре»: 8800 1010001. Льготным категориям настройку телевизоров и приставок на получение цифрового сигнала бесплатно осуществляют более 700 волонтеров, которые прошли специальное обучение.

Директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин прокомментировал работу по подключению «цифры» в автономном округе. «Мы ведем мониторинг, сколько у нас еще на аналоговом вещании – около 5%. Есть еще и те, кто телевизор поменял на интернет. В любом случае всем, кто обратится к нам за помощью, специалисты помогут», - заверил руководитель ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU