2019-05-20T13:00:00+03:00
Общество

Более тысячи югорчан получили компенсации на покупку приставок для приёма цифрового ТВ

На аналоговом вещании находятся пять процентов жителей округа
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Более тысячи югорчан получили компенсации на покупку приставок для приёма цифрового ТВ. Фото с сайта правительства ЮгрыБолее тысячи югорчан получили компенсации на покупку приставок для приёма цифрового ТВ. Фото с сайта правительства Югры
Изменить размер текста:

С 3 июня в Ханты-Мансийском автономном округе телевещание перейдет на цифровой формат. Правительство автономного округа приняло решение о предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты на компенсацию затрат на приобретение и установку соответствующего оборудования. Уже 1137 югорчан получили такие выплаты. Еще 182 человека получат их в ближайшие дни.

В Югре на базе МФЦ действует телефон горячей линии, по которому можно получить консультацию по вопросам подключения к «цифре»: 8800 1010001. Льготным категориям настройку телевизоров и приставок на получение цифрового сигнала бесплатно осуществляют более 700 волонтеров, которые прошли специальное обучение.

Директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин прокомментировал работу по подключению «цифры» в автономном округе. «Мы ведем мониторинг, сколько у нас еще на аналоговом вещании – около 5%. Есть еще и те, кто телевизор поменял на интернет. В любом случае всем, кто обратится к нам за помощью, специалисты помогут», - заверил руководитель ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителям Югры предлагают принять участие в конкурсе «Моя родословная»
«Спасибо от Сбербанка» значительно упрощает правила программы лояльности
Директора фирма из Нижневартовска судят за долг по зарплате в 63 тысячи рублей
В ХМАО стартует форум учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера
Югорчанин через неделю понял, что перевёл деньги мошенникам
В Югре стартовал II открытый форум «Молодежь – будущее Российского Севера»
В Нижневартовске за 30 преступлений осуждена банда подростков
На старт экологической акции «Спасти и сохранить» вышли 200 жителей Сургутского района
В Когалыме с «синтетикой» задержан мужчина
Жители Ханты-Мансийска стали меньше париться
Вартовчан приглашают на субботник у Комсомольского озера
В Мегионе раскрыта кража дорогостоящих колёс
Семья из Сургута выиграла в лотерею два миллиона рублей
«Банкир» оставил жительницу Урая без сбережений