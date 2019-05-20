В Нижневартовске возводят самую большую школу

СЕГОДНЯ 11:50 2019-05-20T11:50:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижневартовске в 18 микрорайоне продолжается возведение одной из крупнейших школ в округе на 1725 мест. Всего будет три блока, которые между собой соединят переходы.

По информации администрации города, на площадке сейчас задействованы около 100 человек. Идет возведение первого и третьего корпусов здания. В июне планируется провести аукцион для определения подрядчика, который приступит ко второму (административному) блоку объекта. Он займет центральное место между правым и левым корпусами.

Как сообщили в департаменте образования администрации города, особое внимание при проектировании школы уделено созданию универсальной безбарьерной среды: будут установлены пандусы, лифты, подъемные платформы.

Предполагается, что школа будет работать в одну смену. Во внеурочное время помещения учреждения планируется использовать как центр дополнительного образования, которого так не хватает в новых микрорайонах. По своему проекту будущая школа уникальна. В ней будет реализован целый комплекс современных образовательных идей.

- Таких школ в городе еще никогда не строили. Учреждение востребованное. Безусловно, школа станет не просто еще одной, а школой, которая займет лидирующие позиции в городе. Открытие такой образовательной организации в новых микрорайонах будет воспринято с радостью. Параллельно ведется работа по формированию будущего коллектива учреждения. Есть педагоги, которые видят себя работниками данной школы. Все предложения мы фиксируем. Кроме того, акцент будет сделан на молодых педагогах – это выпускники, например, социально-гуманитарного колледжа, а также приглашенные иногородние специалисты, - рассказал директор департамента образования администрации города Эдмонд Игошин.

Сейчас здесь проживают около шести тысяч детей. Открытие школы в этом районе позволит обеспечить потребность учащихся, проживающих в новостройках.

Поскольку школа будет первой в Восточном планировочном районе города, то планируется сделать ее центром занятий творчеством, спортом и другими видами досуговой деятельности. Новый стандарт образования предусматривает занятия вне классов - кружки, спортивные секции, различного рода творческие занятия. Для этого в школе оборудуют комплекс лабораторий и студий для внеурочной деятельности: студия дизайна, издательский центр, школьная телестудия, многофункциональный актовый зал, бассейн, стрелковый тир, прививочный, процедурный, стоматологический кабинеты. Учащиеся смогут заниматься спортом более чем по 15-ти направлениям.

По информации Управления капитального строительства города Нижневартовска, в первом квартале 2020 года планируется оформление разрешительных документов и передача объекта в муниципальную собственность. Ввод всех корпусов намечен на третий квартал следующего года. 1 сентября 2020 года в школе должны услышать первый звонок.

ИСТОЧНИК KP.RU