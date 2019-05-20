Югра присоединилась к Всероссийской акции «Ночь музеев – 2019»

СЕГОДНЯ 11:02 2019-05-20T11:02:01+03:00

Каждый экспонат можно было взять в руки и потрогать, почувствовать

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Концерты, выставки, квесты, творческие конкурсы, специальные экскурсии прошли на всех музейных площадках Югры в ночь с 18 на 19 мая. Ханты-Мансийск также присоединился к всероссийской акции «Ночь музеев – 2019».

В мероприятии приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова. В Государственном художественном музее Ханты-Мансийска гости погрузились в необычную сказочную атмосферу, где на едином музейном пространстве встретились и соединились разные эпохи- 15 век, 19, 20.

«Ночь у очага» – так назвали свою программу сотрудники этнографического музея под открытым небом «Торум Маа». Традиционно, у очага настоящей хантыйской печи, построенной на экспозиционной площадке, собрались горожане всех возрастов. Желающие смогли изготовить своими руками настоящий оберег, раскрасить макет оленя, заглянуть в знаменитый Сухоруковский амбар, отведать таежного чая со свежеиспеченным хлебом.

- Каждый экспонат можно взять в руки и потрогать, почувствовать - рассказывает сотрудник музея Анатолий Брусницин. - Этот проект мы разработали специально для слабовидящих детей, которые таким образом во время экскурсии смогут получить более полное представление о музее «Торум Маа» и его экспонатах. Мы стремимся к тому, чтобы люди с ограниченными возможностями получали как можно больше информации о культуре коренных народов, - отметил он.

Музей геологии нефти и газа пользуется неизменным интересом у молодежи и детей, которых здесь даже на самый первый взгляд всегда бывает значительно больше, чем взрослых. В этот раз «нефтяной музей» пригласил всех на культурно-просветительскую программу «Ночь музеев. Менделеев». Всех гостей встречал самый «настоящий Менделеев» в черном костюме с белой седой шевелюрой и бородой.

Все, кто пришел в эту ночь в Музей геологии нефти и газа смогли вырастить водоросли, изготовить чемоданы, разгадать тайну Бермудского треугольника и определить массу своего тела в каратах.

Музей природы и человека заинтриговал горожан программой «H2O. Просто добавь воды!». Отметим, программа югорского музея получила высокую оценку на российском уровне, она рекламировалась на заставке сайта телеканала «Культура», мероприятия транслировались, и любой желающий мог в режиме онлайн стать зрителем и участником всего происходящего.

Все, кто пришел в эту ночь к началу открытия мероприятия приняли участие в конкурс-параде «Под одним зонтом». Самые любознательные шагали маршрутами квеста «В поисках потерянного элемента», участвовали в мастер-классах «Рисунки на воде», «Живущая среди кочек». Восторг и удивление югорчан вызвал мастер-класс по изготовлению поделок из рыбьей кожи и дефиле «Традиционная одежда и аксессуары из рыбьей кожи». Каждый зритель узнал много нового и неожиданного. У группы учащихся Центра для одаренных детей Севера вызвала большой интерес тематическая площадка «Скелеты из нашего шкафа».

По словам руководителей, все музеи в эту ночь работали до последнего посетителя. В работе учреждений по уже сложившейся традиции приняли участие многочисленные волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU