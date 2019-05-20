СЕГОДНЯ 08:58 2019-05-20T08:58:16+03:00

В минувшие выходные на дорогах Югры погибли два человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Два смертельных ДТП произошли в субботу и в воскресенье в Югре. По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в первом случае погиб водитель, во втором – пассажир.

Так, 18 мая около четырёх часов дня на пятом километре автодороги «Комсомольский – Сургут», в Октябрьском районе, 40–летний водитель, управляя снегоболотоходом, при развороте не справился с управлением и перевернул тяжёлую технику с проезжей части на себя.

В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель от полученных травм скончался на месте.

19 мая в 23:10 на 68 километре автодороги «Югра» в Ханты-Мансийском районе 41-летняя водитель, управляя, автомобилем «Лада», сбила лося

В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель получила телесные повреждения, а 48-летний пассажир от полученных травм скончался на месте.

Всего с 17 по 19 мая в Югре произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и 16 получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних.

Задержано 39 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 20 – за отказ от медицинского освидетельствования и 18 – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 81 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU