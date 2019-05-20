СЕГОДНЯ 08:47 2019-05-20T08:47:38+03:00

Кражи с банковской карты и труб раскрыли полицейские Югры в минувшие выходные Фото: Татьяна Коркина

Преступники задержаны и находятся под подпиской о невыезде

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За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 109 преступлений, раскрыто 76, из них: три угона, четыре случая мошенничества, 19 краж и шесть преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Так, по информации УМВД по ХМАО-Югре, полицейскими Нижневартовска возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины. Известно, что подозреваемый воспользовавшись вверенной ему картой, похитил 19 500 рублей у заявителя.

В Сургутском районе установлены трое подозреваемых в краже труб и металлического котла общей стоимостью 26 500 рублей. Молодые люди ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Двое задержаны, третьему подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU