В ХМАО пассажир «Лады Ларгус» погиб после столкновения с лосем

СЕГОДНЯ 07:38 2019-05-20T07:38:27+03:00

Аналогичный случай произошёл 12 мая. Люди остались живы, лось погиб. Фото из группы "Типичный Ханты-Мансийск" в соцсети ВКонтакте

Изменить размер текста: A A

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером на 68 км автодороги «Югра» в Ханты-Мансийском районе.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 41-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада Ларгус», совершила столкновение с лосем. Крупное животное внезапно выскочило на дорогу и «прилетело» в лобовое стекло. В результате ДТП на месте происшествия погиб 48-летний пассажир автомобиля. Лось также погиб.

Полицейскими по данному факту проводится проверка. Обстоятельства и подробности произошедшего устанавливаются.

Подобное ДТП случилось 12 мая на участке Каменное – Талинка. Автомобиль «Фольксваген Пассат» столкнулся с выбежавшим на дорогу лосем.

Животное погибло, автомобиль, потерявший управление, вылетел далеко в кювет, водитель, отделался лишь небольшими повреждениями.

Специалисты Природнадзора напоминают, что май и июнь - время весеннего гона лосей. Животные в это время года активно перемещаются, пересекают автодороги, для автолюбителей существует реальная опасность встретиться с мощным копытным на трассе. По словам сотрудников ГИБДД, водители часто пренебрегают дорожными знаками, напоминающими о возможном выходе диких животных, не соблюдают скоростной режим, не знают элементарных правил, позволяющих минимизировать последствия встречи с лосем на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU