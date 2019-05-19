2019-05-19T10:45:12+03:00
Происшествия

В Лянторе двое мужчин разбили стекло двери и похитили из магазина деньги

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Лянторе двое мужчин разбили стекло двери и похитили из магазина деньгиВ Лянторе двое мужчин разбили стекло двери и похитили из магазина деньгиФото: Татьяна Коркина
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В Лянторе возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего и 29-летнего мужчин, которые подозреваются в краже.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, накануне в дежурную часть ОМВД России по Сургутскому району поступило сообщение от индивидуального предпринимателя о краже денег из магазина. Оказалось, что двое мужчин разбили стекло входной двери, проникли в магазин и похитили их из кассы.

Один из них уже привлекался к ответственности за совершение имущественных преступлений. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания. Другому фигуранту избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Подозреваемые знали, что в магазине нет охраны и видеонаблюдения, и после закрытия магазина совершили кражи. Похищенные деньги они потратили на продукты и алкоголь, теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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