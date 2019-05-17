2019-05-17T15:48:46+03:00
Общество

Вартовчане вернулись из Севастополя, где искали павших воинов

Экспедиция прошла успешно
Алена Кульмухаметова
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Вартовчане вернулись из Севастополя, где искали павших воинов. Фото с сайта администрации города НижневартовскВартовчане вернулись из Севастополя, где искали павших воинов. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Участники сводного городского поискового отряда «Самотлор», которые считают делом своей жизни поиск павших бойцов времен Великой Отечественной войны, вернулись в Нижневартовск из Севастополя.

Как сообщает портал администрации города Нижневартовск, воспитанники Центра детского и юношеского технического творчества «Патриот» в седьмой раз стали участниками Всероссийской акции «Вахта памяти».

В этом году в город на Крымском полуострове отправились более 100 поисковиков Югры. Из них 61 человек – представители Нижневартовска. Ребята работали в районе Мекензиевых гор, где во время Великой Отечественной войны шла оборона Севастополя. Раскопки велись возле казарм – в месте обороны 79 морской бригады пехоты.

- Экспедиция прошла успешно. Нам удалось найти много медицинских принадлежностей, фрагменты вооружения, обмундирования, личные вещи. Впервые обнаружили осколки бетонных авиабомб. Таких экземпляров всего два: один хранится в музее Севастополя, другой разместим в музее Нижневартовска. К сожалению, в этот раз не нашли медальоны солдат. Но несмотря на тяжелый грунт, мы обнаружили останки 12 бойцов Красной армии. Также мы помогали нашим друзьям из Республики Дагестан, Астрахани и других городов России. Общими усилиями мы подняли 77 бойцов, погибших в войне, – рассказал руководитель Центра детского и юношеского технического творчества Нижневартовска «Патриот» Фаиль Кадров.

Напомним, перед отъездом на «Вахту памяти» ребята выразили пожелание воочию увидеть военную технику. Сегодня, 17 мая, юные вартовчане отправились на базу ОМОН. Сотрудники продемонстрировали бронеавтомобиль "ТИГР" и БТР 80А.

Следующей точкой стала база «Ольгино», где для ребят организовали экскурсию. Кроме различных видов оружия поисковики смогли увидеть реактивную артиллерийскую машину «Катюша», автомобили «ГАЗ-АА» («Полуторка»), «ЗИЛ-130», «ГАЗ-67».

ИСТОЧНИК KP.RU

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