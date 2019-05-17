2019-05-17T13:54:54+03:00
Общество

Ханты-Мансийск станет пилотной площадкой для нововведений в сфере ЖКХ

Штрафов и пеней для должников станет больше
Алена Кульмухаметова
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Ханты-Мансийск станет пилотной площадкой для нововведений в сфере ЖКХ. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскХанты-Мансийск станет пилотной площадкой для нововведений в сфере ЖКХ. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин принял участие в совещании с представителями управляющих и ресурсоснабжающих организаций, общественных советов по вопросам ЖКХ, ассоциации «ЖКХ Контроль Югры» и Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Профильным заместителям губернатора Югры до 1 июня 2019 года необходимо внести в правительство автономного округа предложения по правовому регулированию вопросов в сфере управления многоквартирными жилыми домами. Среди них – борьба с задолженностью за потребленные услуги ЖКХ, законность начисления пени и штрафов, регламент ответственности управляющих организаций за невыполнение условий договора или предписаний контрольно-надзорных органов, необходимость корректировки нормативов потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды и другие.

В связи с этим, Максим Ряшин предложил создать экспертную группу, в состав которой, войдут представители муниципальных образований, органов исполнительной власти, общественники, эксперты для того, чтобы четко сформулировать законодательные и нормотворческие инициативы для муниципального, регионального уровней и предложения в федеральное законодательства, которые давно назрели.

- Есть вызовы и запросы общества, нам необходимо немедленно начать эту работу. Ханты-Мансийск готов выступить пилотной площадкой для апробирования первых изменений в нормативном регулировании в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, - выступил с инициативой глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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