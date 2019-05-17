2019-05-17T13:31:53+03:00
Происшествия

Видео как в Нижневартовске «КамАЗ» «собрал» три припаркованные иномарки набирает просмотры

Обошлось без жертв и пострадавших[ВИДЕО]
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске «КамАЗ» «собрал» три припаркованные иномарки. Фото vk.com/degur_nvВ Нижневартовске «КамАЗ» «собрал» три припаркованные иномарки. Фото vk.com/degur_nv
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Жёсткое дорожно-транспортное происшествие случилось утром 17 мая в Нижневартовске. Водитель грузовика смял припаркованные легковушки. Информация об этом появилась в паблике «Дежурный по городу» в соцсети Вконтакте.

- Утро добрым не бывает. КАМаз заведенный с включенной передачей "собрал" 3 машины. Обиднее всех КИА. Он (водитель) буквально за минуту (до столкновения) припарковал свою машину перед грузовиком. Очевидно, звук закрываемой двери разбудил камазиста, тот спросонок и отчебучил, - гласит пост с фото и видео.

Больше всех пострадали две машины. vk.com/degur_nv

Больше всех пострадали две машины. vk.com/degur_nv

Известно, что «страйк» водитель грузовика выбил в районе 3П ст9. Больше всего пострадали две машины «КИА» и «ДЭУ». Зелёный «Ниссан» отделался царапинами на бампере. Сам грузовик помял немного бампер. Его водитель не пострадал.

На видео заметно, что грузовик внезапно скатывается и сминает иномарки, а далее даёт задний ход и останавливается.

Пока не известно, по какой причине водитель грузовика тронулся с места. ДТП обошлось без пострадавших, а вот автомобили получили серьезные повреждения. Причины ДТП выясняет полиция.

Видео как в Нижневартовске «КамАЗ» «собрал» три припаркованные иномарки набирает просмотры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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