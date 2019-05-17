2019-05-17T12:52:44+03:00
Происшествия

За страсть к психологии и фантастике по суд пойдёт сургутянка

Женщина выкрала книги на крупную сумму [ВИДЕО]
Алена Кульмухаметова
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За страсть к психологии и фантастике по суд пойдёт сургутянка. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреЗа страсть к психологии и фантастике по суд пойдёт сургутянка. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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В дежурную часть полиции Сургута обратился сотрудник одного из книжных магазинов и заявил, что с полок торгового зала пропали девять изданий на сумму более пяти тысяч рублей. В числе похищенного – фантастика и книги по психологии.

Полицейские с помощью камер видеонаблюдения, установленных в магазине, выяснили, что женщина несколько раз посещала книжный, а после сотрудники стали замечать исчезновение товара с полок. На одном из видео видно, как незнакомка прячет одну из книг под пальто и поспешно покидает торговый зал.

Оперативники установили и задержали подозреваемую. Ей оказалась 36-летняя жительница города, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражи. Женщина пояснила, что пошла на преступление из-за личных целей. Похищенные книги обнаружены и изъяты по месту жительства злоумышленницы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Кража книг в магазине Сургута.

ИСТОЧНИК KP.RU

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