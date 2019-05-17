За страсть к психологии и фантастике по суд пойдёт сургутянка
В дежурную часть полиции Сургута обратился сотрудник одного из книжных магазинов и заявил, что с полок торгового зала пропали девять изданий на сумму более пяти тысяч рублей. В числе похищенного – фантастика и книги по психологии.
Полицейские с помощью камер видеонаблюдения, установленных в магазине, выяснили, что женщина несколько раз посещала книжный, а после сотрудники стали замечать исчезновение товара с полок. На одном из видео видно, как незнакомка прячет одну из книг под пальто и поспешно покидает торговый зал.
Оперативники установили и задержали подозреваемую. Ей оказалась 36-летняя жительница города, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражи. Женщина пояснила, что пошла на преступление из-за личных целей. Похищенные книги обнаружены и изъяты по месту жительства злоумышленницы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Кража книг в магазине Сургута.
ИСТОЧНИК KP.RU