2019-05-17T12:28:20+03:00
Общество

В Сургуте появятся экобоксы больших размеров

В контейнер можно отправлять ртутные лампы
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте появится больше экобоксов. Фото предоставлено "Зелёный Фронт"В Сургуте появится больше экобоксов. Фото предоставлено "Зелёный Фронт"
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Новые боксы для сбора опасных ртутьсодержащих ламп появятся во дворах Сургута. Поводом послужило фото и пост в соцсети ВКонтакте, в котором сургутяне обратили внимание на торчащие опасные лампы из небольших экобоксов.

Накануне департамент городского хозяйства администрации Сургута рассмотрел обращение экоактивистов «Зеленого Фронта» о нарушениях, выявленных в ходе проведения обследования специализированных контейнеров «Экобокс», предназначенных для первичного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп в многоквартирных домах, расположенных на улицам Иосифа Каролинского, Университетской, Ивана Захарова и Бажова.

Было направлено письмо о принятии мер по устранению выявленных экологами нарушений в адрес управляющих организаций ООО УК «Сервис-3» и ООО «УК ДЕЗ ЦЖР», осуществляющих управление многоквартирными домами.

В итоге было восстановлено функционирование клапанов приема отходов в специализированных контейнерах «Экобокс», расположенных в многоквартирных домах Сургута. Для размещения линейных люминесцентных ламп будут приобретены «Экобоксы» больших размеров, а в многоквартирном доме 23/2 по Университетской улице будет установлен новый специализированный контейнер «Экобокс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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