Югра встречает «Ночь музеев-2019»

СЕГОДНЯ 10:46 2019-05-17T10:46:17+03:00

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Все музеи Югры примут участие в ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев – 2019», которая пройдёт 18 мая с 19.00 до 24.00. Акция проводится в тринадцатый раз, в этом году она будет посвящена 150-летию периодической системы Дмитрия Менделеева, а также Году театра и международному году языков коренных народов.

Для ночных гостей подготовлены разнообразные программы, включая квесты, мастер-классы, викторины, головоломки, презентации выставочных проектов, розыгрыши призов, тематические выставочные проекты, концертные и театральные программы профессиональных и самодеятельных артистов, показ фильмов и их обсуждение, литературные чтения и творческие встречи с артистами, режиссерами, художниками, музыкантами, специалистами музейных профессий и многое другое.

Так, Музей геологии, нефти и газа приглашает сыграть в минералогические жмурки, определить свой вес в каратах, разгадать всей семьёй загадочные формулы, вырастить водоросли и узнать тайны Бермудского треугольника.

В Музее Природы и Человека посетители примут участие в интерактивной программе «В поисках потерянного элемента», научатся работать с рыбьей кожей, танцевать кельтские танцы, посетят световое шоу от артистов оригинального жанра «Life and Fire» и увидят театральную зарисовку «Химики» от «Наша студия» «Живой театр.hm». А в Сургутском краеведческом музее участники акции познакомятся с историей нашего региона: попробуют себя в роли охотников и рыбаков, строителей острога и первооткрывателей нефтяных месторождений.

Специальную программу для «Ночи музеев» подготовил Государственный художественный музей. Он приглашает узнать тайны мифов, саг, русских былин и легенд, создать волшебных персонажей и сказочную атрибутику, исследовать загадочный мир сказки «Алиса в стране чудес», раскрыть секреты создания красящих пигментов, прогуляться по выставкам «Ай да Пушкин!» и «Мифогония», побывать на премьере спектакля теневого театра «Сказка о золотом петушке».

Посетители Дома-музея народного художника СССР В.А. Игошева отправятся в путешествие во времени, в котором нарисуют «Историю в куклах». Завершением «Ночи музеев» в Художественном музее станет рок-концерт.

Все этнографические музеи Югры проведут мероприятия, посвященные международному году языков коренных народов. Провести «Ночь у очага» предлагает этнографический музей под открытым небом «Торум Маа». Помимо традиционной дегустации блюд народов Севера, гостей также ждут дефиле «Арсыр аня сухат» – «Рукотворное чудо», демонстрирующее этническую колоритность одежды северных народов, литературно-музыкальная гостиная и этнографические посиделки. А в Сосьвинском этнографическом парке-музее «Найотыр Маа» кроме приготовления рыбных пирогов в традиционный печи и ухи по рецептам народов Севера, всех желающих ждет урок мансийского языка на тему «Моя семья». «Тайны семейных сокровищ» раскроет Березовский районный краеведческий музей, рассказав в своем театрализованном представлении о семейных традициях северян, проживающих в п. Березово: ханты, манси, коми-зырян, калмыков и др.

ИСТОЧНИК KP.RU