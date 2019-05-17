СЕГОДНЯ 10:35 2019-05-17T10:35:16+03:00

Под Курганом в реке Тобол найден мёртвым студент из Югорска. Фото с сайта СУ СК Курганской области

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Найдён мёртвым пропавший в ночь с 4 на 5 мая студент второго курса инженерного факультета Курганской государственной сельхозакадемии. Ранее о пропаже молодого человека в полицию заявили родственники.

По информации следственного комитета Кургана, днём 15 мая в трёх километрах от села Кетово, в реке Тобол в районе лагеря «Чайка», что в нескольких километрах от КГСХА ,было обнаружено тело без вести пропавшего 22-летнего молодого человека. С 4 мая текущего года молодой человек находился в розыске по заявлению родственников. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области проводится доследственная проверка.

В ходе проведенного осмотра признаков, свидетельствующих о насильственном характере смерти погибшего, не обнаружено. В настоящее время в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств гибели молодого человека.

Паблик «ЧП Югорска и Советского района» в соцсети ВКонтакте сообщает, что молодой человек вышел из студенческого общежития, где проживал, около 23 часов 4 мая. По словам одногруппников, он ушел налегке: в футболке, шортах и сланцах. Документы, банковская карта и телефон остались в комнате. По отзывам знакомых, парень увлекался компьютерными играми, в последнее время был замкнут в себе.

Добавим, что в поисках второкурсника принимали участие местные жители, студенты и сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU