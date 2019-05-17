СЕГОДНЯ 07:47 2019-05-17T07:47:38+03:00

За минувшие сутки в Югре в двух ДТП пострадали четыре человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Жёсткое дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в городе Сургут. Перекрёсток не поделили две иномарки.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, около 13:50 в городе Сургут на улице Монтажная 48-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан», при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение со встречным автомобилем «Инфинити».

В результате дорожно-транспортного происшествия,телесные повреждения получили водители двух автомобилей и 29-летний пассажир автомобиля «Инфинити».

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы. Задержано девять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, семь – за отказ от медицинского освидетельствования. 28 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU