В Югре 28 тысяч выпускников готовятся сдавать экзамены

СЕГОДНЯ 15:32 2019-05-16T15:32:24+03:00

В пунктах их проведения будут дежурить медики

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В Ханты-Мансийске состоялось заседание координационного совета по обеспечению и проведению государственной итоговой аттестации на территории автономного округа.

По словам начальника отдела адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Депобразования и молодежи Югры Олеси Васяевой, для проведения ГИА в Югре организована работа 130 пунктов проведения экзаменов для выпускников 11-классов и 188 пунктов для сдачи экзаменов девятиклассниками. В 2019 году в государственной итоговой аттестации примут участие 18,9 выпускников 9-х классов и 9,6 тыс. выпускников 11-классов.

Во время проведения экзаменов во всех пунктах проведения экзаменов будет организовано медицинское сопровождение. Помещения, где будут сдавать экзамены выпускники, оборудованы видеонаблюдением, соответствуют противопожарным требованиям, антитеррористической безопасности.

По итогам обсуждений участники совещания отметили полную готовность автономного округа к проведению основного периода ГИА в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU