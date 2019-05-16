Когалымчане готовятся к Сабантую
Праздник плуга «Сабан туе» или Сабантуй состоится в Когалыме 15 июня. Жителей города ждет интересная насыщенная концертная программа с участием профессиональных артистов из республик Татарстан и Башкортостан, увлекательные спортивные состязания и традиционные национальные угощения.
Накануне глава города Когалыма Николай Пальчиков провел первое заседание организационного комитета по проведению праздника «Сабантуй».
По его словам, праздник состоится на территории городского пляжа:
- На протяжении многих лет Сабантуй является одним из самых любимых и самых массовых мероприятий в Когалыме, настоящим праздником дружбы, в котором участвуют горожане всех возрастов и национальностей, - сказал Николай Пальчиков. – Мероприятия по подготовке осуществляются по плану, уверен, и в этом году праздник, как всегда, пройдет зрелищно и интересно, на самом высоком уровне.
Участники заседания обсудили вопросы, связанные с обеспечением безопасности, организацией торговли, размещением спортивных площадок, главной сцены и подготовкой культурной программы.
ИСТОЧНИК KP.RU