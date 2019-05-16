СЕГОДНЯ 10:33 2019-05-16T10:33:34+03:00

Парню из Лангепаса грозит срок за высланные интим-фото 15-летней девушке. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Знал, что ей 15, но фото своих гениталий выслал 19-летний житель Лангепаса. Девушка порыв молодого парня не оценила и сообщила родителям.

Накануне Лангепасским межрайонным следственным отделом было завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Лангепаса, обвиняемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней девушки.

По информации следственного комитета Югры, 19-летний обвиняемый завел в социальных сетях переписку с 15-летней девушкой, которой отправлял фотографии сексуального характера и предлагал вступить с ним в половую связь. При этом он достоверно знал о несовершеннолетнем возрасте девушки. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Любвеобильному юноше грозит лишение свободы на срок до 3 лет либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU