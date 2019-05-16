СЕГОДНЯ 08:57 2019-05-16T08:57:53+03:00

Старый район Нижневартовска не затопит во время половодья. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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В Нижневартовске в поселке 14-П завершились работы по обустройству временной системы водоотведения. С такой просьбой в местную администрацию обратилась инициативная группа жителей поселка старой части города.

По словам Салавата Шарипова, проживающего здесь около 20 лет, его поселок расположен в низине. С одной стороны поселка ведется работа по отсыпке земель для выделения льготной категории граждан, с другой – продолжают застраивать 16-П микрорайон.

- Разница в уровнях местности, низменное расположение нашего поселка неизбежно привело к весеннему подтоплению в прошлом году. В декабре мы решили обратиться в администрацию и попросили помочь нам в решении вопроса. Было проведено совещание с участием жителей. Сегодня мы уже видим результат работы, - рассказал представитель инициативной группы.

Вся работа по возведению временной дренажной системы заняла примерно четыре месяца. Сначала была проведена гидрологическая экспертиза, после выполнен проект и укладка коммуникаций. До апреля работы были завершены.

В свою очередь куратор городского строительного блока Виктор Ситников добавил, что строительство временной дренажной системы в поселке №14-П - показательный пример того, как можно решить вопрос совместными силами.

По его куратора городского строительного блока Виктора Ситникова, капитальную ливневую систему водоотведения целесообразно делать только после строительства дороги по улице Осенней.

ИСТОЧНИК KP.RU