Арестован житель Нягани, который насмерть забил приятеля

СЕГОДНЯ 08:23 2019-05-16T08:23:46+03:00

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Алкогольные пары и ссора вновь привели к смерти одного из участников весёлого застолья в Нягани. В порыве ярости мужчина так увлёкся, что забил насмерть оппонента.

Няганским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Следственный комитет Югры сообщает, что 10 мая 28-летний житель города Нягани, будучи пьян во время ссоры избил 41-летнего знакомого. Несколько ударов пришли по голове. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от полученной черепно-мозговой травмы.

Обвиняемый скрылся с места преступления, но следователи и сотрудники полиции в этот же день установили его местонахождение и задержали. По ходатайству следователя СКР судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU