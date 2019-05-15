2019-05-15T15:43:41+03:00
Общество

Жительница Лянтора отправится под суд за «гостеприимство»

Женщине грозит до трёх тюрьмы
Алена Кульмухаметова
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Жительница Лянтора отправится под суд за «гостеприимство»Жительница Лянтора отправится под суд за «гостеприимство»Фото: Татьяна Коркина
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Пожалела и прописала в своей квартире иностранку жительницу Лянтора Сургутского района ХМАО. Её «гостья» проживала в другом месте.

Как сообщает УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, в Лянторе 42-летняя женщина зарегистрировала у себя иностранку, однако жилое помещение для проживания она не намеревалась предоставить. Иностранка проживала в другом месте.

Возбуждено уголовное дело за фиктивную постановку на учёт иностранного гражданина. Санкция данной статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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