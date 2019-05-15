Жительница Лянтора отправится под суд за «гостеприимство»
Пожалела и прописала в своей квартире иностранку жительницу Лянтора Сургутского района ХМАО. Её «гостья» проживала в другом месте.
Как сообщает УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, в Лянторе 42-летняя женщина зарегистрировала у себя иностранку, однако жилое помещение для проживания она не намеревалась предоставить. Иностранка проживала в другом месте.
Возбуждено уголовное дело за фиктивную постановку на учёт иностранного гражданина. Санкция данной статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.
В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU