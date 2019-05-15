В Югре вездеходы уничтожили деревья в лесу
Нарушителей ищут инспекторы
В Югре вездеходы уничтожили деревья в лесу. Фото с сайта Природнадзора Югры
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Во время патрулирования в лесах инспектором Советского отдела Природнадзора Югры в границах Супринского урочища Картопского был обнаружен участок леса с изуродованными и уничтоженными деревьями.
По информации Природнадзора Югры, инцидент зарегистрирован на границах Советского лесничества на двух лесных участках. Предположительно гусеничной вездеходной техникой уничтожено и повреждено деревьев различных пород.
Так, злоумышленниками были уничтожены 59 стволов сосны, кедра, ели и берёзы.
Для установления виновных лиц, проведения розыскных мероприятий, материалы проверки направляются в полицию по Советскому району.
ИСТОЧНИК KP.RU