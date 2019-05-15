2019-05-15T15:20:19+03:00
Общество

В Югре вездеходы уничтожили деревья в лесу

Нарушителей ищут инспекторы
Алена Кульмухаметова
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В Югре вездеходы уничтожили деревья в лесу. Фото с сайта Природнадзора ЮгрыВ Югре вездеходы уничтожили деревья в лесу. Фото с сайта Природнадзора Югры
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Во время патрулирования в лесах инспектором Советского отдела Природнадзора Югры в границах Супринского урочища Картопского был обнаружен участок леса с изуродованными и уничтоженными деревьями.

По информации Природнадзора Югры, инцидент зарегистрирован на границах Советского лесничества на двух лесных участках. Предположительно гусеничной вездеходной техникой уничтожено и повреждено деревьев различных пород.

Так, злоумышленниками были уничтожены 59 стволов сосны, кедра, ели и берёзы.

Для установления виновных лиц, проведения розыскных мероприятий, материалы проверки направляются в полицию по Советскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU

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