В Ханты-Мансийске участились кражи велосипедов

15 Май 14:37 2019-05-15T14:37:31+03:00

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С наступлением тепла у полицейских окружной столицы Югры добавилось работы. Уже с начала сезона в городе было зафиксировано четыре факта кражи велосипедов, по двум из них возбуждены уголовные дела. Служители закона проводят проверку, устанавливают лица, причастных к совершению данных преступлений.

Накануне в дежурную часть городского отдела полиции обратился 17-летний студент с заявлением о краже велосипеда «Actico Hardy».

Молодой человек пояснил, что велосипед он хранил на лестничной площадке, пристегнув его противоугонным тросом к перилам. Однако, злоумышленники без труда перерезали трос и увезли велосипед в неизвестном направлении.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ученик 8 класса одной из школ города, который вместе с 14-летним другом совершил хищение.

В настоящее время с подростками и их родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Проводится проверка. Велосипед изъят и возвращен законному владельцу.

Стоит отметить, что в прошлом году на территории обслуживания Межмуниципального отдела МВД России «Ханты-Мансийский» совершено около 30 краж велосипедов. По данным фактам возбуждены уголовные дела, но только десять из них раскрыты.

По словам полицейских, почти в каждом подъезде многоквартирных домов можно увидеть велосипед, самокат, детскую коляску, а то и скутер. Транспорт стоит на лестничных клетках, и в редких случаях пристегнут противоугонным тросом к перилам.

ИСТОЧНИК KP.RU