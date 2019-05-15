15 Май 14:23 2019-05-15T14:23:23+03:00

Во время сезона охоты в Югре оштрафовали 15 нарушителей. Фото с сайта Природнадзора Югры

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В период с 01 по 12 мая в рамках профилактических мероприятий «Операция «Пернатая дичь» в открытый период весеннего сезона охоты на территории Общедоступных охотничьих угодий Кондинского района, сотрудниками Природнадзора Югры проведены проверки соблюдения югорчанами требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

По данным Природнадзора Югры, контрольно-надзорные мероприятия проводились тремя группами с применением маломерных судов, совместно с сотрудниками полиции по Кондинскому району, ГИМС.

По результатам мероприятий выявлено 15 нарушений Правил охоты. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях.

В ходе проведения рейда осмотрены маломерные суда, автотранспорт, с 107 гражданами проведен инструктаж о Правилах охоты, Правилах пожарной безопасности в лесах, всем розданы листовки.

ИСТОЧНИК KP.RU