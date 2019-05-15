15 Май 13:58 2019-05-15T13:58:49+03:00

Трое жителей Ханты-Мансийска за сутки перевели мошенникам более 50 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

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Практически ежедневно в полицию Ханты-Мансийска с заявлениями о краже денег с банковских карт обращаются жители окружной столицы. Не стали исключением и минувшие сутки.

Так, 56-летний водитель при попытке приобрести автоприцеп «Уралец», объявление о продаже которого он нашел на интернет-сайте «АвтоТелега», лишился более 24 000 рублей. Перечислив продавцу задаток, мужчина желаемый прицеп не получил, а продавец перестал выходить на связь.

По такой же схеме злоумышленники обманули 30-летнюю женщину, которая пыталась приобрести рейлинги для автомобиля на сайте «Авито». В результате мошенничества она лишилась денег в сумме 6 000 рублей.

Представившись сотрудниками службы безопасности и введя в заблуждение 50-летнего жителя окружной столицы, злоумышленники завладели его деньгами в сумме 26 000 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU