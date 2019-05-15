15 Май 13:49 2019-05-15T13:49:59+03:00

В Урае на субботнике высадят сосны. Фото с сайта pixabay.com

Принять участие в посадках могут все желающие

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В рамках торжественного открытия XVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в Урае состоится общегородской субботник по очистке набережной. Её очистят от мусора и тальника, а также будут высажены сосны.

Мероприятие состоится 16 мая в два часа дня и принять участие в нём можно всем желающим. Для этого при себе необходимо иметь перчатки и непромокаемую обувь, а мешки будут выданы на месте.

Добавим, что международная экологическая акция «Спасти и сохранить». Стартует в Югре 16 мая. Она пройдёт под девизом «Познавая природу, сохраняй её!».

В городах и посёлках автономного округа запланировано проведение более 1700 различных мероприятий – экологических уроков, марафонов, трудовых десантов, субботников, спектаклей экологической направленности, в которых примут участие югорчане самых разных возрастов.

ИСТОЧНИК KP.RU