15 Май 13:37 2019-05-15T13:37:20+03:00

В Пыть-Яхе полицейские изъяли из магазинов 2,5 тонны алкоголя. Фото с сайта pixabay.com

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Сотрудниками полиции города Пыть-Ях в рамках операции «Алкоголь» выявлены факты незаконной реализации спиртосодержащей продукции в торговых павильонах и магазинах города. Проверив более 90 торговых точек, полицейские изъяли более 2,5 тонн спиртосодержащей продукции. Было выявлено 14 нарушений правил продажи алкогольной продукции.

За время проведения мероприятия полицейскими изъято 34 единицы спиртосодержащей продукции, реализация которых проходила без разрешения.

Также изъято 65 единиц без специальной голографической марки знака качества. В настоящее время вынесено постановление о назначении судебной пищевой экспертизы на факт наличия спиртосодержания, крепости, способа изготовления, наличия денатурирующих добавок, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья человека.

Кроме того, за нарушение продажи алкогольной продукции подросткам привлечен один человек, за продажу после 20.00 – шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU