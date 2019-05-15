2019-05-15T12:49:32+03:00
Происшествия

Жительница Лангепаса, пытаясь продать швейную машинку, попалась на мошенников

Она перевела ему все сбережения
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Жительница Лангепаса, пытаясь продать швейную машинку, попалась на мошенников. Фото с сайта pixabay.comЖительница Лангепаса, пытаясь продать швейную машинку, попалась на мошенников. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Пострадавшая обратилась в полицию Лангепаса и рассказала сотрудникам полиции, что накануне разместила на сайте объявлений информацию о продаже швейной машины, после чего на её мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником магазина бытовой техники.

По информации УМВД ХМАО-Югре, злоумышленник сообщил жительнице Лангепаса, что готов купить машинку, но для этого ему необходим номер её банковской карты. Выполняя указания предполагаемого покупателя, женщина проследовала к банкомату, где предоставила злоумышленнику полный доступ к операциям со своей банковской картой, после чего обнаружила, что с её счета списано 14 700 рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24