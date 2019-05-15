Жительница Лангепаса, пытаясь продать швейную машинку, попалась на мошенников
Пострадавшая обратилась в полицию Лангепаса и рассказала сотрудникам полиции, что накануне разместила на сайте объявлений информацию о продаже швейной машины, после чего на её мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником магазина бытовой техники.
По информации УМВД ХМАО-Югре, злоумышленник сообщил жительнице Лангепаса, что готов купить машинку, но для этого ему необходим номер её банковской карты. Выполняя указания предполагаемого покупателя, женщина проследовала к банкомату, где предоставила злоумышленнику полный доступ к операциям со своей банковской картой, после чего обнаружила, что с её счета списано 14 700 рублей.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU