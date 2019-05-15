Жительница Лангепаса, пытаясь продать швейную машинку, попалась на мошенников

15 Май 12:49 2019-05-15T12:49:32+03:00

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Пострадавшая обратилась в полицию Лангепаса и рассказала сотрудникам полиции, что накануне разместила на сайте объявлений информацию о продаже швейной машины, после чего на её мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником магазина бытовой техники.

По информации УМВД ХМАО-Югре, злоумышленник сообщил жительнице Лангепаса, что готов купить машинку, но для этого ему необходим номер её банковской карты. Выполняя указания предполагаемого покупателя, женщина проследовала к банкомату, где предоставила злоумышленнику полный доступ к операциям со своей банковской картой, после чего обнаружила, что с её счета списано 14 700 рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU