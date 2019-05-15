Пожилых югорчан защитят от мошенников

15 Май 12:37 2019-05-15T12:37:47+03:00

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В правительстве Югры обсудили меры, направленные на профилактику правонарушений в отношении лиц пожилого возраста.

По словам заместителя директора департамента социальной защиты населения Югры Терезы Пономаревой, вопросам безопасности пожилых людей в округе уделяется очень серьезное внимание.

- В каждом муниципальном образовании у нас действует «Университет третьего возраста». В рамках этого университета в 10-ти учреждениях созданы и действуют «Школы безопасности», где гражданам пожилого возраста напоминают о том, как обезопасить свою жизнь. Это и пожарная безопасность, и юридическая, здесь же им рассказывают, какие бывают виды мошенничеств.

Председатель общественной палаты Югры Ирина Максимова подчеркнула, что социальное волонтерство в работе общественников – одно из важных направлений.

Как отметил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления министерства внутренних дел России по Ханты-Мансийскому автономному округу Андрей Шанаурин, 70-80% всех преступлений, совершаемых в отношении лиц пожилого возраста - это мошенничество и дистанционные кражи с использованием сети интернет и мобильной связи.

- Такие преступления раскрываются тяжело, но раскрываются. В качестве профилактических мер силами полиции организовывается обход населения, в рамках которого доводится информация о видах мошенничества, о том, как их предупредить, - подчеркнул Андрей Шанаурин.

ИСТОЧНИК KP.RU