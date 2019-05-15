В Ханты-Мансийске к храму приведёт аудиогид

15 Май 11:59 2019-05-15T12:00:00+03:00

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В окружной столице появился еще один туристический маршрут в формате онлайн - «Дорога к Храму», который доступен для всех жителей и гостей Ханты-Мансийска в приложении izi.TRAVEL.

В нём рассказывается о 10-ти достопримечательностях Ханты-Мансийска. Турист может начать свое путешествие от Парка Победы, затем посетить Музей Природы и Человека, прогуляться в Парке имени Бориса Лосева, сделать фото у монумента «Бронзовый символ Югры» и ознакомиться с артефактами Музея геологии, нефти и газа. Кроме того, путешественнику предоставляется возможность почувствовать себя студентом побывав в Югорском государственном университете, а также в его спортивном оздоровительном комплексе, после чего отправиться в одно из излюбленных мест отдыха воспитанников вуза - православный парк. А в завершении своей экскурсии посетить Храм Воскресения Христова, где для него откроются все секреты одного из самых красивых соборов России.

- Аудиогид пользуется большой популярностью среди туристов во всем мире. Он очень удобен и прост в использовании. Нужно набрать в поле поиска название нужной экскурсии, после чего можно прослушать интересные исторические факты, – рассказала директор управления по развитию туризма и внешних связе» Анна Линкер.

ИСТОЧНИК KP.RU