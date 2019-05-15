Задержан мошенник из Тюмени, на полмиллиона обманувший жителей Югры

15 Май 11:54 2019-05-15T11:54:21+03:00

В Нижневартовске задержан мошенник из Тюмени, который размещал объявления на популярных сайтах. Фото с сайта pixabay.com

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Накануне был задержан подозреваемый в серии дистанционных преступлений, совершенных с использованием сети Интернет. Мошенник обманул несколько югорчан.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 27-летний безработный житель Тюмени размещал на сайтах «Авито» и «Юла» объявления о продаже несуществующих строительных материалов по заниженной цене. Потерпевшие созванивались с мужчиной и вносили задаток за товар. Однако в связи с возникшими форс-мажорными обстоятельствами, он требовал полную сумму оплаты. После чего переставал отвечать на звонки.

Установлено, что обналичивал деньги тюменец через банковские карты своей супруги, на которые переводом поступали средства из виртуальных счетов платежных систем «QIWI - кошелек».

Предварительный ущерб от действий злоумышленника составляет не менее полумиллиона рублей. Потерпевшими признаны жители Сургута и Сургутского района, Нижневартовска, а также жители Тюменской области.

Возбуждено шесть уголовных дел по статье «Мошенничество», которые будут объединены в одно производство.

Во время обыска, проведенного по месту жительства задержанного, сотрудниками полиции изъяты десятки сим-карт, многочисленные сотовые телефоны, флэш-карты, банковские карты и ноутбуки.

В настоящее время тюменец проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории ряда других субъектов.

ИСТОЧНИК KP.RU