Официальным логотипом Года семьи в Югре стала работа «Югорская семья»

15 Май 11:46 2019-05-15T11:46:47+03:00

Эскиз был доработан с учетом пожеланий членов организационного комитета конкурса. Фото с с портала "Открытый регион"

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Подведены окончательные итоги конкурса «Логотип Года семьи в Югре». Члены оргкомитета выбрали официальным логотипом работу, ставшую одним из лидеров интернет-голосования.

За основу решено взять мнение общественности. Победителем конкурса стала работа, ставшая одним из лидеров интернет-голосования. Логотип поддержали югорчане, он набрал 434 голоса.

Оргкомитет также поблагодарил участницу из Югорска и решил наградить ее специальным призом.

Окончательным победителем конкурса «Логотип Года семьи в Югре» стала работа «Югорская семья» Юлии Ситдиковой из Нягани. Эскиз был доработан с учетом пожеланий членов организационного комитета конкурса.

В описании к своей работе, размещенной на портале «Открытый регион – Югра», Юлия подчеркнула: «В названии логотипа присутствует хантыйский орнамент «солнце» - символ «Солнца-най-матери» как дарительницы силы, энергии для воспроизводства земной жизни; содержит дорогу, уходящую вдаль, разделяющуюся на два переплетенных между собой графические изображения двух сердец».

Напомним, что лучший логотип выбирали из 493 вариантов, предложенных жителями 22 муниципалитетов Югры. Прием заявок на конкурс проходил с 8 по 22 апреля на портале «Открытый регион – Югра». С 23 по 25 апреля югорчане голосовали за лучшую работу. За это время они отдали около 7 тысяч голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU