В Ханты-Мансийске районе у «Неба» может стать вторым центром города

15 Май 11:35 2019-05-15T14:26:46+03:00

В Ханты-Мансийске районе «Неба» может стать вторым центров города. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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Район, прилегающий к торговому центру «Небо», может стать вторым центром города. Об этом заявил собственник объекта на встрече с главой Ханты-Мансийска Максимом Ряшиным.

Вскоре будет разработан план по комплексному благоустройству и застройке жилыми и инфраструктурными элементами этой территории, и, что важно для горожан, появятся дополнительные парковочные места.

- Важно, что мы нашли общее решение по развитию данной территории и можем приступить к разработке соответствующего плана мероприятий, - отметил Максим Ряшин.

Напомним, ранее жители соседних с «Небом» домов обращались в адрес Главы города с жалобами на недостаток парковочных мест и замусоривание прилегающей к центру территории. После проведенных переговоров, собственник заверил, что все эти недочеты будут устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU