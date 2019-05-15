В Ханты-Мансийске районе у «Неба» может стать вторым центром города
Район, прилегающий к торговому центру «Небо», может стать вторым центром города. Об этом заявил собственник объекта на встрече с главой Ханты-Мансийска Максимом Ряшиным.
Вскоре будет разработан план по комплексному благоустройству и застройке жилыми и инфраструктурными элементами этой территории, и, что важно для горожан, появятся дополнительные парковочные места.
- Важно, что мы нашли общее решение по развитию данной территории и можем приступить к разработке соответствующего плана мероприятий, - отметил Максим Ряшин.
Напомним, ранее жители соседних с «Небом» домов обращались в адрес Главы города с жалобами на недостаток парковочных мест и замусоривание прилегающей к центру территории. После проведенных переговоров, собственник заверил, что все эти недочеты будут устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU