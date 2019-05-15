Сургутянка ради свободной жизни обокрала собственных родителей
Житель Сургутского района не ожидал, что полицейские найдут вора в его собственном доме. Преступником, который выкрал золотые украшения, оказалась дочь заявителя.
Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от 51-летнего мужчины о краже имущества на сумму порядка 160 тысяч рублей.
Сотрудниками полиции была установлена подозреваемая. Ей оказалась 23-летняя дочь заявителя. Девушка пояснила, что похитила золотые изделия и сдала их в ломбард, потому что хотела жить отдельно от родителей. На полученные деньги она сняла квартиру в Сургуте.
Похищенные цепочка с крестиком и сережки возращены потерпевшему.
В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU