2019-05-15T11:10:19+03:00
Происшествия

Сургутянка ради свободной жизни обокрала собственных родителей

Женщина написала заявление в полицию
Алена Кульмухаметова
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Сургутянка ради свободной жизни обокрала собственных родителей. Фото с сайта pixabay.comСургутянка ради свободной жизни обокрала собственных родителей. Фото с сайта pixabay.com
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Житель Сургутского района не ожидал, что полицейские найдут вора в его собственном доме. Преступником, который выкрал золотые украшения, оказалась дочь заявителя.

Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от 51-летнего мужчины о краже имущества на сумму порядка 160 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции была установлена подозреваемая. Ей оказалась 23-летняя дочь заявителя. Девушка пояснила, что похитила золотые изделия и сдала их в ломбард, потому что хотела жить отдельно от родителей. На полученные деньги она сняла квартиру в Сургуте.

Похищенные цепочка с крестиком и сережки возращены потерпевшему.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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