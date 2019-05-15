Самолёт Utair после взлёта из-за неполадок кружил над Нефтеюганском

15 Май 10:33 2019-05-15T10:33:23+03:00

Резервный борт подготовили и отправили в Самару на несколько часов позднее

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Накануне, 14 мая, с самолётом «Boeing» рейсом «Сургута-Самара» авиакомпании Utair произошёл инцидент. Борт запросил посадку в аэропорту вылета через несколько минут после взлёта. Известно, что самолёт кружил в небе над Нефтеюганском около 1,5 часов, чтобы вырабатывать топливо.

В пресс-службе авиакомпании подтвердили, что воздушное судно вернулось после взлета в Сургут по техническим причинам. Резервный борт подготовили и отправили в Самару на несколько часов позднее

Транспортная прокуратура начала проверку в этой связи.

- Решение о посадке было принято командиром воздушного судна по причине срабатывания датчика о технической неисправности. Посадка произведена экипажем благополучно, повреждений воздушного судна, пострадавших не имеется. На борту находилось 126 пассажиров и четыре члена экипажа", - сообщили в ведомстве.

Добавим, что пассажирам был предоставлен резервный борт, который вылетел в Самару в 2:43.

ИСТОЧНИК KP.RU