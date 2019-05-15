15 Май 10:24 2019-05-15T10:24:31+03:00

Детский сад с бассейном, лабораторией и соляной комнатой открыли в Сургуте. Фото Рамиля Нуриева

Его будут посещать более 300 человек

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Накануне в Сургуте открылся новый детский сад «Огонёк». Уже совсем его будут посещать 350 детей, в том числе 156 малышей до 3 лет.

Детский сад оснащен новейшим оборудованием. Современные технологии позволили автоматизировать даже воздух в детском саду. Теперь он поступает в комнаты с подогревом.

Детсад соответствует всем современным требованиям. На площади более 6,5 тысяч квадратных метров разместились 16 групповых помещений. В новом корпусе есть соляная комната, сенсорная комната, бассейн, кабинет Монтессори, опытно-экспериментальная лаборатория, зал конструирования, кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога. Для всестороннего развития детей размещены современные интерактивные доски, экраны и проекторы. Есть просторные спортзалы и музыкальные комнаты. Для театральных выступлений предусмотрены сцена и костюмерная.

В теплую погоду ребята смогут играть на уличной спортивной площадке. Территория сада оснащена прогулочными зонами с теневыми навесами и малыми игровыми формами.

ИСТОЧНИК KP.RU