Под Нижневартовском медведь задрал лося

СЕГОДНЯ 12:48 2019-05-14T12:52:22+03:00

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Сегодня в группе в группе «ЧС Нижневартовск» в соцсети ВКонтакте появилось видео, на котором бурый медведь тащит ещё живого лося в чащу леса.

Ранее мы писали о том, что в Югре проснулись бурые медведи. После зимней спячки животные истощены, голодны и озлоблены. Автор видео запечатлел, как на обочине дороги лежит лось, у которого что-то с ногами. Подняться он не мог. Не известно, ранил ли его медведь или животное было сбито автомобилем. Мишка хватает лося за круп и легко волочит еще живого в чащу леса. Лось пытался вырваться, но с переломанными ногами, это было безуспешно. Вскоре медведь схватил за горло свою жертву и всё было окончено.

Подписчики группы начали активно комментировать происходящее. Но, при этом. Жалеют, как голодного медведя, так и лося.

- Ой, ой жалко лося, злой мишка, и мишку жалко, – пишет Альбина.

Миша на дороге лосика заломил или авто сбило, а Миша воспользовался моментом. Что-то мне подсказывает, что верен второй вариант, - предполагает Алексей.

Медведь сразу приступать к поеданию добычи не стал. По информации от зоологов, хозяева тайги не едят свежее мясо, предпочитают, чтобы оно было с душком.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="592" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/708606" frameborder="0"></iframe> В ХМАО медведь задрал лося.

ИСТОЧНИК KP.RU