В Пыть-Яхе женщина взяла с полки понравившийся алкоголь и ушла не заплатив
Накануне с заявлением о хищении алкоголя в дежурную часть полиции города Пыть-Ях обратился директор одного из магазинов города.
Изучив записи с камер видеонаблюдения, участковый установил подозреваемую. Ей оказалась 46-летняя местная жительница, которая, находясь в торговом зале магазина, похитила из винно-водочного отделения алкогольную продукцию на общую сумму более четырёх тысяч рублей. Отметим, что злоумышленница ранее неоднократно привлекалась к ответственности.
В показаниях женщина указала, что данный алкоголь ей понравился и она просто взяла его с полки.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU