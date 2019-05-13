СЕГОДНЯ 13:57 2019-05-13T13:59:43+03:00

В Пыть-Яхе женщина взяла с полки понравившийся алкоголь и ушла не заплатив. Фото с сайте pixabay.com

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Накануне с заявлением о хищении алкоголя в дежурную часть полиции города Пыть-Ях обратился директор одного из магазинов города.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, участковый установил подозреваемую. Ей оказалась 46-летняя местная жительница, которая, находясь в торговом зале магазина, похитила из винно-водочного отделения алкогольную продукцию на общую сумму более четырёх тысяч рублей. Отметим, что злоумышленница ранее неоднократно привлекалась к ответственности.

В показаниях женщина указала, что данный алкоголь ей понравился и она просто взяла его с полки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU