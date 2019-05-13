СЕГОДНЯ 13:12 2019-05-13T13:12:22+03:00

Турнир по компьютерному «Югра Опен» состоится в Ханты-Мансийске. Фото с сайта департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры

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Международный турнир по компьютерному спорту «UGRA OPEN» пройдет в Ханты-Мансийске с 8 по 9 июня в рамках XI Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС.

Местом проведения крупнейшего киберспортивного турнира Югры станет спортивный комплекс Югорского государственного университета.

Как сообщает департамент физической культуры и спорта Югры, участники проявят себя в двух наиболее популярных в России и странах СНГ киберспортивных дисциплинах — «DOTA 2» и «World of Tanks».

Турнир проводится в три этапа. В отборочном этапе все желающие команды, состоящие из 5 основных участников, двух игроков на замене и менеджера, сыграют в четыре тура по швейцарской системе. Восемь лучших команд попадут в региональный финал.

Матчи финального этапа пройдут 9 июня. Общий призовой фонд турнира составит 750 000 руб. Заявки на участие в турнире принимаются до 17 мая 2019 года в электронной форме через официальный сайт мероприятия.

Примечательно, что в этом году на «UGRA OPEN» обе дисциплины будут командными — «танки» вытеснили популярный футбольный симулятор «FIFA».

ИСТОЧНИК KP.RU