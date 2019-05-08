2019-05-08T15:40:39+03:00
Общество

Шествие Бессмертного полка пройдёт в 137 населённых пунктах Югры

В праздничных мероприятиях примет участие губернатор Наталья Комарова
Алена Кульмухаметова
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Шествие Бессмертного полка пройдёт в 137 населённых пунктах ЮгрыШествие Бессмертного полка пройдёт в 137 населённых пунктах ЮгрыФото: Татьяна Коркина
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Югра отправила на защиту Родины свыше 17 тысяч мужчин и женщин. С войны домой в округ не вернулись 9587 человек. 9 мая округ празднует День Победы.

Одним из значимых мероприятий, посвященных Дню Победы, вновь станет шествие «Бессмертного полка». Патриотическая акция, как и прежде, объединит всех югорчан. Отметим, что в 2018 году подвиги героев Великой Отечественной войны почтили в 121 населенном пункте. В акции приняли участие 171 тысяча югорчан. Это на 60 тысяч больше, чем в 2017 году. Наиболее многочисленные шествия «Бессмертного полка» прошли в Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске. В этом году памятное событие пройдет в 137 населенных пунктах Югры.

В акции «Бессмертный полк» в Нижневартовске примет участие Губернатор Югры Наталья Комарова. 9 мая в муниципальных образованиях региона пройдет более 500 праздничных мероприятий. Участником некоторых из них в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте станет глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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