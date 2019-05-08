В Ханты-Мансийске 9 мая на улицах ограничение движения для транспорта

СЕГОДНЯ 13:54 2019-05-08T13:54:43+03:00

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С шести утра 9 мая в окружной столице Югры будут перекрыты дороги. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

По информации администрации Ханты-Мансийска, с 6:00 часов до окончания мероприятия движение транспортных средств будет ограничено по улицам: Мира на участке от улицы Дзержинского до улицы Крупской; Дзержинского на участке от улицы Ленина до улицы Чехова; Свердлова на участке от улицы Мира до улицы Ленина; Карла Маркса от улицы Дзержинского до улицы Чехова.

Ограничен будет и выезд транспортных средств, со всех прилегающих к улице Мира улиц и дворовых территорий. Стоянка транспортных средств на указанных участках будет запрещена.

Администрация Ханты-Мансийска предупреждает участников дорожного движения о необходимости заблаговременно выбирать маршрут движения, обращать особое внимание на установленные временные дорожные знаки, требования сотрудников Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU