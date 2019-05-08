2019-05-08T08:58:50+03:00
Происшествия

В Сургуте с наркотиками в детской коляске задержали мужчину

Его жена не знала о схроне под малышом
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте с наркотиками в детской коляске задержали мужчину. Фото с сайта pixabay.comВ Сургуте с наркотиками в детской коляске задержали мужчину. Фото с сайта pixabay.com
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Спрятал наркотики под собственным ребёнком в детской коляске в тайне от жены, чтобы потом разместить их в укромных местах житель Сургута. Мужчину задержали оперативники.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, накануне был задержан 30-летний мужчина. При личном досмотре в кармане куртки у неработающего сургутянина обнаружено семь свертков с наркотиком синтетического происхождения общей массой 3,3 грамма.

Кроме того, с подозреваемым была 30-летняя жена с ребенком в коляске, в кармане которой находилось еще 10 пакетиков с аналогичным веществом. Со слов супруги свертки в коляску поместил ее муж и о них она ничего не знала.

Мужчина рассказал, что наркотики были предназначены для распространения через «тайники».

В этот же день сотрудниками полиции был проведен осмотр квартиры, где проживает задержанный, в ходе которого изъят «гашиш» общей массой 1,89 грамма.

Общий вес изъятого наркотического средства составил 10 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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