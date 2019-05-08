2019-05-08T08:36:28+03:00
Общество

Кровлю дома на улице Чапаева у погорельцев из Нижневартовска заменили раньше срока

Пожар в пятиэтажке произошёл в феврале
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Кровлю дома на улице Чапаева у погорельцев из Нижневартовска заменили раньше срока. Фото с сайта администрации города НижневартовскКровлю дома на улице Чапаева у погорельцев из Нижневартовска заменили раньше срока. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

В Нижневартовске состоялась приемка работ по ремонту кровли дома №49 по улице Чапаева. Строители завершили работы раньше отведенных на это двух месяцев.

Напомним, 12 февраля в пятиэтажном жилом здании произошел пожар. Из-за чего крыша дома выгорела практически полностью. Департамент ЖКХ администрации города Нижневартовска заключил муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту кровли.

- Работы, запланированные контрактом и техническим заданием, полностью выполнены. Проведены необходимые испытания, в том числе по огнезащитной обработке, - доложил руководитель подрядной организации ООО «Прогресс» Андрей Боярских.

После окончания строительных работ запланирован косметический ремонт подъездов.

По словам главного инженера управляющей компании №2 Владимира Черняева, в начале-середине июня будет проведён текущий ремонт подъездов. Все работы будут выполнены после осмотра, будет составлена смета.

Напоминаем, что горожане, чьи квартиры пострадали во время пожара или при его тушении, могут обратиться в отдел надзорной деятельности и профилактической работы для получения необходимых документов. Далее в частном порядке они могут обратиться в суд для возмещения ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Когалыме продолжают проверять коммунальщиков, по вине которых пострадал второклассник
В Нижневартовске на День Победы во время шествия будут дежурить врачи
На «победные майские» в лесах Югры введён особый противопожарный режим
Главврач стоматологической поликлиники из Пыть-Яха лечила зубы без ведома пациентов
В Югре выбран логотип Года семьи
Пенсионерка из Ханты-Мансийска назвала код и потеряла миллион рублей
На патриотический автопробег в Ханты-Мансийске приглашают мотоциклистов
Вартовчанин воспользовался краденой топливной картой
Жители Мегиона поднимут в небо раритетный самолет и побывают внутри легендарного танка
В Нижневартовске работает штаб акции «Бессмертный полк»
В Сургуте с наркотиками в детской коляске задержали мужчину
На трассе в Югре разбился мотоциклист
Администратор салона красоты из Сургута похитила «бэушные» вещи
В середине мая в Нижневартовске отключат отопление
За нападение на продавца кондинцу грозит 10 лет тюрьмы
Погода в Югре 8 мая: переменная облачность и ветрено
Продавец с сайта объявлений получил деньги от югорчанки и перестал отвечать
На крупном форуме Урала представлен проект «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири»
Полмиллиона рублей заплатит организация из Югры за попытку дать взятку автоинспектору
На мини-зоопарк в деревне Шапша власти ХМАО потратят 112 миллионов рублей
В Сургуте задержаны два вымогателя
В Югре стартует экологическая акция «Спасти и сохранить»
Сбербанк предоставил новый сервис застройщикам
За выходные в Югре зарегистрировано 16 возгораний сухой травы
На сотрудника полиции Сургута завели уголовное дело за взятку
В Ханты-Мансийске 9 мая состоятся мероприятия под лозунгом «Салют тебе, Великая Победа!»
Появились подробности жестокого избиения участника мелкого ДТП на парковке торгового центра в Нижневартовске
В Югре в этом году построят два комплекса «школа-детский сад»