СЕГОДНЯ 08:36 2019-05-08T08:36:28+03:00

Кровлю дома на улице Чапаева у погорельцев из Нижневартовска заменили раньше срока. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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В Нижневартовске состоялась приемка работ по ремонту кровли дома №49 по улице Чапаева. Строители завершили работы раньше отведенных на это двух месяцев.

Напомним, 12 февраля в пятиэтажном жилом здании произошел пожар. Из-за чего крыша дома выгорела практически полностью. Департамент ЖКХ администрации города Нижневартовска заключил муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту кровли.

- Работы, запланированные контрактом и техническим заданием, полностью выполнены. Проведены необходимые испытания, в том числе по огнезащитной обработке, - доложил руководитель подрядной организации ООО «Прогресс» Андрей Боярских.

После окончания строительных работ запланирован косметический ремонт подъездов.

По словам главного инженера управляющей компании №2 Владимира Черняева, в начале-середине июня будет проведён текущий ремонт подъездов. Все работы будут выполнены после осмотра, будет составлена смета.

Напоминаем, что горожане, чьи квартиры пострадали во время пожара или при его тушении, могут обратиться в отдел надзорной деятельности и профилактической работы для получения необходимых документов. Далее в частном порядке они могут обратиться в суд для возмещения ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU