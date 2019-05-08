В середине мая в Нижневартовске отключат отопление

СЕГОДНЯ 07:49 2019-05-08T07:49:38+03:00

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Нижневартовские предприятия ЖКХ готовятся к лету и гидравлическим испытаниям, которые проходят с наступлением теплого сезона. Конец отопительного периода запланирован на вторую половину мая. Однако при неблагоприятной погоде дата отключения может быть перенесена на более поздний срок.

Как сообщили в администрации города, точные даты прекращения подачи тепла в дома вартовчан будут зависеть от погодных условий. Для отключения тепла необходимо, чтобы температура воздуха в течение 5 дней подряд была не ниже +8 градусов - когда устойчивая температура воздуха позволяет обходиться без отопления.

Жителям необходимо учитывать, что регулирование процесса отключения подачи отопления может занять два-три дня. В нем будут задействованы ресурсоснабжающие организации и управляющие компании.

Отмечается, что подача тепла в жилой фонд также может быть прекращена раньше официального окончания отопительного сезона. Это возможно только в том случае, если за данное решение проголосует не менее 50% собственников жилья. Заявку необходимо направлять в свою управляющую компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU