В середине мая в Нижневартовске отключат отопление
Нижневартовские предприятия ЖКХ готовятся к лету и гидравлическим испытаниям, которые проходят с наступлением теплого сезона. Конец отопительного периода запланирован на вторую половину мая. Однако при неблагоприятной погоде дата отключения может быть перенесена на более поздний срок.
Как сообщили в администрации города, точные даты прекращения подачи тепла в дома вартовчан будут зависеть от погодных условий. Для отключения тепла необходимо, чтобы температура воздуха в течение 5 дней подряд была не ниже +8 градусов - когда устойчивая температура воздуха позволяет обходиться без отопления.
Жителям необходимо учитывать, что регулирование процесса отключения подачи отопления может занять два-три дня. В нем будут задействованы ресурсоснабжающие организации и управляющие компании.
Отмечается, что подача тепла в жилой фонд также может быть прекращена раньше официального окончания отопительного сезона. Это возможно только в том случае, если за данное решение проголосует не менее 50% собственников жилья. Заявку необходимо направлять в свою управляющую компанию.
ИСТОЧНИК KP.RU