СЕГОДНЯ 11:12 2019-05-07T11:12:05+03:00

В Сургуте во время молодежного автопробега «На Берлин!» перекроют движение транспорта. Фото с сайта администрации города Сургут

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Масштабный молодежный автопробег «На Берлин!», приуроченный к празднованию Дня Победы, стартует в Сургуте 8 мая в 20:00 от Ледового дворца спорта.

По информации администрации города, автопробег в этом году посвящен историческому событию 1945 года – участию танковых дивизий во взятии Берлина. Организаторы ожидают, что в мероприятии примут участие более 400 автомобилистов.

В этой связи перекроют движение автотранспорта с 20:00 до 22:00 по следующим направлениям:

Площадь Ледового Дворца Спорта (начало движения) – ул. Энгельса – ул. Гагарина – Югорский тракт – Дворец искусств «Нефтяник» (конечный пункт).

Учитывайте изменения в организации дорожного движения при планировании поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU