2019-05-07T09:56:16+03:00
Общество

Самые «злые» клещи зарегистрированы в Ханты-Мансийске

Югорчан обращаются с укусами к медикам
Алена Кульмухаметова
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Самые «злые» клещи зарегистрированы в Ханты-Мансийске. Фото с сайта pixabay.comСамые «злые» клещи зарегистрированы в Ханты-Мансийске. Фото с сайта pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре начался сезон активности клещей. Сейчас активность кровососов невероятно велика.

По данным Роспотребнадзора ХМАО-Югры, на 25 апреля в Югре зарегистрировано девять обращений за медицинской помощью из-за укусов клещей - это в три раза меньше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего случаев в Кондинском, Сургутском районах, в городах Пыть-Ях, Сургуте и Нягань.

Самое опасное время года – май-июнь, когда регистрируется наибольшее количество нападений клещей на людей и заболеваний, передаваемых клещами. С июля активность клещей существенно снижается, однако сохраняется до конца сентября.

В округе природные очаги клещевых инфекций расположены неравномерно: самые активные - в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе, Нефтеюганске и Нефтеюганском районе, а также в Кондинском, Октябрьском районах. Есть территории, где на текущий момент природные очаги клещевых инфекций не выявлены.

По информации врача-эпидемиолога Нижневартовской городской поликлиники Ирины Егоровой, в городской травмпункт с укусом клеща обратился один человек. Случай произошел за пределами города. Пострадавший получил необходимую медицинскую помощь.

Югорчанам напоминают, отправляясь на дачу или в лес, необходимо соблюдать меры предосторожности. Во время отдыха на природе необходимо помнить и об опасности заражения клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекционными заболеваниями, возбудители которых передаются во время присасывания клещей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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