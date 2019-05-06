СЕГОДНЯ 11:51 2019-05-06T11:51:38+03:00

До отключения в Югре аналогового телевидения осталось меньше месяца. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Изменить размер текста: A A

Вопросы перехода автономного округа на цифровое телевещание обсудили участники Комиссии по цифровому развитию, которое провела губернатор Югры Наталья Комарова накануне.

Отключение аналогового вещания в Югре запланировано на 3 июня текущего года.

Сто процентов территории окружной столицы находится в зоне цифрового телевещания. По информации управления информатизации администрации Ханты-Мансийска, в основном, горожане для просмотра телепередач используют Интернет с возможностью просмотра IP TV, данной услугой пользуются 77% домохозяйств.

Под контролем установка оборудования для приема цифрового сигнала льготникам, а также проживающим в поселениях вне зоны охвата цифровым телевещанием. Здесь речь идет об установке спутникового оборудования, позволяющего бесплатно принимать 20 телеканалов 1 и 2 мультиплекса.

Отметим, что в Ханты-Мансийске 1673 человека имеют право на льготу по возмещению затрат на приобретение телевизионного оборудования, этой мерой поддержки на сегодняшний день воспользовались 69 человек. Помощь в настройке приставок и антенн гражданам старшего поколения оказывают волонтеры, они же разъясняют технические моменты, возникающие при переходе с аналогового на цифровой сигнал. Все добровольцы прошли специальное обучение, помощь оказана 29 людям старшего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU