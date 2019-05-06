До отключения в Югре аналогового телевидения осталось меньше месяца
Вопросы перехода автономного округа на цифровое телевещание обсудили участники Комиссии по цифровому развитию, которое провела губернатор Югры Наталья Комарова накануне.
Отключение аналогового вещания в Югре запланировано на 3 июня текущего года.
Сто процентов территории окружной столицы находится в зоне цифрового телевещания. По информации управления информатизации администрации Ханты-Мансийска, в основном, горожане для просмотра телепередач используют Интернет с возможностью просмотра IP TV, данной услугой пользуются 77% домохозяйств.
Под контролем установка оборудования для приема цифрового сигнала льготникам, а также проживающим в поселениях вне зоны охвата цифровым телевещанием. Здесь речь идет об установке спутникового оборудования, позволяющего бесплатно принимать 20 телеканалов 1 и 2 мультиплекса.
Отметим, что в Ханты-Мансийске 1673 человека имеют право на льготу по возмещению затрат на приобретение телевизионного оборудования, этой мерой поддержки на сегодняшний день воспользовались 69 человек. Помощь в настройке приставок и антенн гражданам старшего поколения оказывают волонтеры, они же разъясняют технические моменты, возникающие при переходе с аналогового на цифровой сигнал. Все добровольцы прошли специальное обучение, помощь оказана 29 людям старшего поколения.
ИСТОЧНИК KP.RU