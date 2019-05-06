2019-05-06T11:51:38+03:00
Общество

До отключения в Югре аналогового телевидения осталось меньше месяца

Жителям округа рекомендуют подготовиться в этому событию
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
До отключения в Югре аналогового телевидения осталось меньше месяца. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскДо отключения в Югре аналогового телевидения осталось меньше месяца. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
Изменить размер текста:

Вопросы перехода автономного округа на цифровое телевещание обсудили участники Комиссии по цифровому развитию, которое провела губернатор Югры Наталья Комарова накануне.

Отключение аналогового вещания в Югре запланировано на 3 июня текущего года.

Сто процентов территории окружной столицы находится в зоне цифрового телевещания. По информации управления информатизации администрации Ханты-Мансийска, в основном, горожане для просмотра телепередач используют Интернет с возможностью просмотра IP TV, данной услугой пользуются 77% домохозяйств.

Под контролем установка оборудования для приема цифрового сигнала льготникам, а также проживающим в поселениях вне зоны охвата цифровым телевещанием. Здесь речь идет об установке спутникового оборудования, позволяющего бесплатно принимать 20 телеканалов 1 и 2 мультиплекса.

Отметим, что в Ханты-Мансийске 1673 человека имеют право на льготу по возмещению затрат на приобретение телевизионного оборудования, этой мерой поддержки на сегодняшний день воспользовались 69 человек. Помощь в настройке приставок и антенн гражданам старшего поколения оказывают волонтеры, они же разъясняют технические моменты, возникающие при переходе с аналогового на цифровой сигнал. Все добровольцы прошли специальное обучение, помощь оказана 29 людям старшего поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сургуте задерживаются авиарейсы на Москву из-за трагедии в Шереметьево
В Ханты-Мансийске консервируют на осень снег
Жительница Нефтеюганска перевела мошеннику 200 евро
До вскрытия Оби осталось пару дней
Сбербанк провел уроки финансовой грамотности для тюменских школьников
На два года отправился в тюрьму любитель пьяной езды из Берёзово
Волонтеры Югры наводят порядок в домах ветеранов
Вартовчане вышли на субботник
Житель Пыть-Яха нашел в лесу охотничье ружьё и спрятал у себя
В Нижневартовске воины-афганцы почтут память земляков
Задержан сургутянин, сжегший в «вечном огне» поломанные у Мемориала ели
В Кондинском районе в собственном доме заживо сгорел молодой мужчина
Под Нижневартовском с партией амфетамина задержан наркосбытчик
Сургут посетил оркестр Мариинского театра
Полтора миллиона рублей перевёл житель Югры мошенникам по удалённому доступу