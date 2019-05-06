СЕГОДНЯ 11:36 2019-05-06T11:37:45+03:00

Под Нижневартовском с партией амфетамина задержан наркосбытчик. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Молодой человек ранее не был судим

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Полицейские Нижневартовска накануне во время рейда, направленного на поиск распространителей наркотических средств на территории Югры, задержали наркосбытчика.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, сотрудниками патрульно-постовой службы полиции в районе квартала «Кедровый» на 8 километре автодороги «Нижневартовск – Радужный» задержан 22-летний житель солнечного зарубежья. При обыске у него изъято вещество. Результат химического исследования показал, что изъятое является наркотическим средством, содержащим альфа-пирролидиновалерофенон – производное N-метилэфедрона или амфетамин общей массой порядка 95 граммов.

Известно, что мужчина ранее судим не был. Официально не трудоустроен. По данному факту возбуждено уголовное дело. Он заключен арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU