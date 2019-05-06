2019-05-06T10:30:01+03:00
Общество

В Нижневартовске 9 мая на парад выйдет историческая спецтехника

На салют предлагают смотреть издалека
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске 9 мая на парад выйдет историческая спецтехника. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске 9 мая на парад выйдет историческая спецтехника. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Нижневартовске продолжается подготовка к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В городе пройдет ряд торжественных и памятных мероприятий, будет развернуто семь точек с полевой кухней, организован салют.

По информации оргкомитета, традиционно пройдет парад и праздничное шествие горожан. Старт запланирован на полдень от Дворца искусств. Откроет мероприятие марш военизированной колонны, участниками которого станут кадеты, школьники, сотрудники предприятий, горожане. В механизированной части задействуют историческую спецтехнику и современные боевые машины.

Перед трибуной с ветеранами Великой Отечественной войны пройдут колонны участников шествия международной общественной акции «Бессмертный полк». В 2018 году в ней приняли участие 62 тысячи горожан.

Как отметил директор департамента по социальной политике Евгений Князев, в этом году планируется единое шествие. Он призвал вартовчан не разделяться на организации, не обозначать свои коллективы плакатами и не использовать корпоративную атрибутику.

- В этом году вводится новшество – звуковое сопровождение для тех, кто будет идти в колонне. Все участники акции будут слышать, что происходит во время парада. В этот раз после основного шествия военизированные автомобили поедут по проспекту Победы на территорию старой автостанции. Так что увидеть колонну смогут еще больше человек. В течение всего дня, 9 мая, горожане смогут посетить экспозицию, сделать фото, узнать тактико-технические характеристики машин, – рассказал начальник управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Нижневартовска Сергей Ефремов.

Еще одно изменение – увеличение направлений, по которым участники шествия смогут разойтись: в Парк Победы, к концертной площадке, расположенной на набережной реки Обь, а также на территорию старой автостанции, где будет представлена выставка военизированной техники. Это позволит обеспечить комфорт и безопасность участников мероприятия.

В завершении праздника, в 22 часа 30 минут, на набережной состоится салют. Ради безопасности вартовчанам рекомендуют близко не подходить к месту запуска салюта. Оно будет ограждено. Смотреть на него можно с площади Дворца искусств или с проспекта Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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